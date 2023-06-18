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03:19 18.06.2023

Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено телевежу - ОВА

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Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено телевежу - ОВА

За суботу, 17 червня, окупаційні війська РФ здійснили 21 обстріл Сумської області, від ворожого вогню постраждали 10 громад, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади", - сказано в повідомлені.

В Есманській громаді ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії (пролунало 3 вибухи) та міномета (зафіксовано 16 вибухів).

На території Білопільської громади супротивник бив із міномету (прозвучало 17 вибухів) та артилерії (зафіксовано 7 вибухів). Повідомляється, що внаслідок артобстрілу пошкоджено телевежу.

По Миропільській громаді війська РФ здійснили обстріл з артилерії (було чути 7 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено 1 приватне домоволодіння, 2 магазини, лінії електропередач, приміщення селищної ради та пасіка. Також зафіксовано мінометний обстріл (пролунало 6 вибухів).

По території Дружбовської, Хотинської та Середино-Будської громад ворог здійснив мінометний обстріл відповідно: 4 вибухи, 2 вибухи, 5 вибухів.

На територію Великописарівської громади супротивник скинув 6 мін.

У Краснопільській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (пролунало 10 вибухів). В результаті пошкоджено елеватор та обладнання.

Шалигінську громаду противник обстріляв із артилерії (було чути 10 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив із міномета (зафіксовано 10 вибухів) та гранатомета АГС (прозвучало 20 вибухів).

 

Теги: #україна #обстріли #сумська

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