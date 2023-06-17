Події

19:44 17.06.2023

Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра – ДСНС

1 хв читати
Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра – ДСНС

На Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води, і до 18:00 він становив 0,94 м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"Підтопленими залишаються 6 населених пунктів (1 тис. 274 будинки) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомляється, відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів (з початку робіт відкачано понад 107 тис. тонн із 413 будинків та підвалів), залучено 68 мотопомп.

З початку робіт громадянам доставлено 401 тонну води та понад 36 тис. 597 кг. продуктів харчування та першої необхідності.

 

 

Теги: #паводок #україна #херсонська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 17.06.2023
Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

21:42 17.06.2023
Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

20:57 17.06.2023
Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба в будматеріалах та побутовій техніці– голова ОВА

Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба в будматеріалах та побутовій техніці– голова ОВА

20:07 17.06.2023
За добу окупанти здійснили артобстріл двох громад Дніпропетровщини – голова ОВА

За добу окупанти здійснили артобстріл двох громад Дніпропетровщини – голова ОВА

19:40 17.06.2023
Байден заявив, що не спрощуватиме бар'єри для членства України в НАТО – ЗМІ

Байден заявив, що не спрощуватиме бар'єри для членства України в НАТО – ЗМІ

19:16 17.06.2023
Генштаб: за добу знищено 2 пункти управління, 2 склади з боєприпасами та 1 ЗРК

Генштаб: за добу знищено 2 пункти управління, 2 склади з боєприпасами та 1 ЗРК

19:10 17.06.2023
Генштаб: наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах успіху не мали, на Запорізькому та Херсонському – противник обороняється

Генштаб: наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах успіху не мали, на Запорізькому та Херсонському – противник обороняється

17:25 17.06.2023
Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

17:00 17.06.2023
У Румунії зафіксовано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера

У Румунії зафіксовано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера

12:10 17.06.2023
РФ отримала тимчасову перевагу в повітрі, розмістивши додаткові вертольоти на півдні України - британська розвідка

РФ отримала тимчасову перевагу в повітрі, розмістивши додаткові вертольоти на півдні України - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

Вибух метану стався на вугільній шахті в Павлограді - Міненерго

ОСТАННЄ

На Кременчуцькому м'ясокомбінаті стався викид аміаку, загрози для населення немає

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

Ситуацію на шахті Ювілейна стабілізовано після аварії - ДТЕК

За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

У більшості областей України в наступні дві доби без опадів, температура до 30°

В Україні викрито злочинну організацію, яка привласнювала гроші з рахунків іноземців

Вибух метану стався на вугільній шахті в Павлограді - Міненерго

Окупанти обстріляли Гур'їв Козачок на Харківщині, за попередніми даними загинули 4 людини

Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА