Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра – ДСНС

На Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води, і до 18:00 він становив 0,94 м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"Підтопленими залишаються 6 населених пунктів (1 тис. 274 будинки) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомляється, відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів (з початку робіт відкачано понад 107 тис. тонн із 413 будинків та підвалів), залучено 68 мотопомп.

З початку робіт громадянам доставлено 401 тонну води та понад 36 тис. 597 кг. продуктів харчування та першої необхідності.