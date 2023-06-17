За добу окупанти здійснили артобстріл двох громад Дніпропетровщини – голова ОВА

Російські окупанти двічі атакували Дніпропетровську область за добу суботи, від ворожого обстрілу з важкої артилерії постраждало дві громади – Великомихайлівська та Мирівська, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за день російська армія атакувала Дніпропетровщину. Спочатку ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Потім - по Мирівській Нікопольського. Гатив із важкої артилерії", - написав Лисак у телеграмі у вечір суботи.

Глава ОВА зазначив, що інформація про загиблих та постраждалих відсутня, наслідки ворожої атаки уточнюються.