Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

За підсумками дванадцятого дня ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, станом на вечір суботи, Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про смерть 16 осіб та 31 безвісти зниклого, підтопленими залишаються 1300 будинків, 1274 на Херсонщині та 26 на Миколаївщині.

“Підтопленими залишаються 1300 будинків. 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей. Всього з цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних”, - сказано у повідомленні в телеграм-каналі.

Відомство повідомляє про загибель 16 осіб внаслідок підриву Каховської ГЕС. Серед них 14 мешканців Херсонської області та 2 Миколаївської. Зниклими безвісти вважають 31 людину.

Зазначається, що правоохоронні органи ухвалили понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. На цей момент перевірено 13,5 тисяч квартир та будинків.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/26517