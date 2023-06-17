У Румунії зафіксовано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера

Землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера зафіксували в районі гір Вранча в Румунії в неділю, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"17 червня 2023 року о 13:13:06 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Румунії, в районі гір Вранча, магнітудою 4,1 (за шкалою Ріхтера)", - йдеться у повідомленні ГЦСК у Фейсбуці. суботу.

Як повідомляється, за класифікацією землетрусів цей землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які знаходяться у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах. Цей землетрус не несе загрози для населення України.

Останні потужні землетруси з району гір Вранча були зареєстровані 16 та 17 грудня 2022 року з магнітудами 4,1 та 4,4 (за шкалою Ріхтера) відповідно.