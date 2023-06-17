Події

16:02 17.06.2023

На Кременчуцькому м'ясокомбінаті стався викид аміаку, загрози для населення немає

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Аварія з викидом аміаку сталася на підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат" у суботу вранці, повідомляє Кременчуцька міськрада в соцмережі Фейсбук.

"Внаслідок аварії постраждали двоє працівників, яких доправили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості", - зазначено в повідомленні.

Аварійна бригада підприємства "Кременчуцький м'ясокомбінат" припинила витік аміаку та локалізувала аварію.

Також у міськраді поінформували, що представники різних служб здійснили забір проб повітря навколо місця аварії: аміак у повітрі не виявлено.

"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тож немає загрози життю та здоров'ю населення", - запевнили в міськраді.

Теги: #кременчук #викид #аміак

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