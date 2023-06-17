Події

14:29 17.06.2023

Ситуацію на шахті Ювілейна стабілізовано після аварії - ДТЕК

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Ситуацію на шахті Ювілейна стабілізовано після аварії - ДТЕК

Ситуацію на шахті Ювілейна в Павлограді Дніпропетровської області, де вночі стався вибух метану, стабілізували, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"На шахті триває ліквідація аварії, до якої залучені фахівці підприємства, Держгірнагляду та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби. Робота підприємства відновиться після завершення аварійних робіт і комплексної дегазації гірничих виробок", - ідеться в повідомленні ДТЕК у Facebook у суботу.

Там зазначили, що всім трьом постраждалим на шахті гірникам надано медичну допомогу, вони перебувають у лікарні під контролем медиків у стабільному стані, загрози їхньому життю немає.

ДТЕК пояснив, що спалах метано-повітряної суміші на шахті Ювілейна стався в 586 лаві.

"Постраждали 3 гірники. Вони разом з іншими шахтарями, які перебували під землею, були оперативно евакуйовані на поверхню. Адміністрація підприємства надає їм усю необхідну допомогу", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, Міненерго в суботу повідомило, що на шахті в Павлограді стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 3 працівники. Загалом у шахті на той момент було близько 200 працівників, усіх їх підняли на поверхню.

Теги: #шахта #вибух #стабілізація

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