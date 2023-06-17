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11:51 17.06.2023

В Одеській області заборонено купання та вилов риби у зв'язку з великою кількістю біологічних патогенів у воді

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В Одеській області заборонено купання та вилов риби у зв'язку з великою кількістю біологічних патогенів у воді

В Одеській області категорично забороняється купання в морі, а також вилов риби і морепродуктів у відкритих водоймах, повідомляє Одеська міська рада.

"За результатами лабораторних досліджень (вірусологічних, мікробіологічних, паразитарних) проб води з обʼєктів навколишнього середовища, лабораторіями ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ" за останній тиждень виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій)", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Крім того, індекс ЛКП (лактопозитивної кишкової палички) значно перевищує нормативні вимоги.

"Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та р.Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення. Тому категорично заборонено купання у морі, вилов риби та морепродуктів у відкритих водоймах (річкові та морські місця рекреації). Також необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження", - наголошують у міськраді. 

Теги: #заборона #одеська_область #водойми

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