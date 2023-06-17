Сили оборони продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх - Маляр

Українські війська продовжують як просування, так і оборону, їм удалося досягти часткового успіху, незважаючи на перевагу росіян в авіації й артилерії, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр увечері в п'ятницю.

"Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії і мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога", - написала вона в Телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що "на напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутися".

Водночас, написала вона, на сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити українські війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

"На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає всіх зусиль, щоб зупинити наступальні дії наших сил оборони", - наголосила заступниця міністра оборони.

За її словами, на сході противник наразі тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщуючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

На півдні, повідомила Маляр, наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

"Практично на всіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх.

Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку.

На деяких звільнених позиціях і населених пунктах триває процес закріплення наших військ", - наголосила вона.

Щодо Бердянського та Маріупольського напрямків, то "ворог стягує війська з інших напрямків і збільшує вогневий вплив. Крім того, наші війська стикаються із суцільним замінуванням полів".

