Зеленський провів засідання Військового Кабінету



Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Військового Кабінету, повідомив він у відеозверненні в п'ятницю.

"Була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіка, про який поки що не повідомлялося. Це Військовий Кабінет. Наші командувачі - генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири за конкретними напрямками активних дій - поки що не називаю прізвищ, усьому свій час", - сказав він. І був Буданов...", - додав Зеленський.

Він назвав найважливішим "наш рух уперед". "Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше", - наголосив він.

Президент також висловив подяку "нашим силам ППО - кожному і кожній, хто захищає українське небо".

"Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, - це дуже важливо і символічно. Росії нікого не залякати", - підкреслив він.