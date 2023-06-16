Події

23:20 16.06.2023

Зеленський провів засідання Військового Кабінету

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Зеленський провів засідання Військового Кабінету


 Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Військового Кабінету, повідомив він у відеозверненні в п'ятницю.
"Була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіка, про який поки що не повідомлялося. Це Військовий Кабінет. Наші командувачі - генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири за конкретними напрямками активних дій - поки що не називаю прізвищ, усьому свій час", - сказав він. І був Буданов...", - додав Зеленський.
Він назвав найважливішим "наш рух уперед". "Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше", - наголосив він.
Президент також висловив подяку "нашим силам ППО - кожному і кожній, хто захищає українське небо".
"Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, - це дуже важливо і символічно. Росії нікого не залякати", - підкреслив він.

Теги: #зеленський #буданов #залужний

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