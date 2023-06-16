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18:04 16.06.2023

Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

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Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

Словенія відправить Україні матеріальну допомогу для ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС у розмірі понад EUR200 тис., таке рішення ухвалив уряд на засіданні 15 червня.

Як повідомляють на його сайті, допомогу буде надано Україні у вигляді матеріалів та обладнання через механізм цивільного захисту ЄС, до неї увійдуть, зокрема, бензопили, заглибні та переносні насоси, рятувальні жилети тощо.

Крім того, уряд Словенії також схвалив рішення про внесення до EUR10,2 млн до європейського інструменту підтримки України чотирма траншами у 2024, 2025, 2026 і 2027 роках. Кошти будуть використані для субсидування відсоткової ставки за кредитами, які в межах зазначеного інструменту Європейська комісія надає Україні. Фактичні суми субсидій визначатимуть щороку окремо на основі розрахунку комісією фактичної вартості українських запозичень на фінансових ринках і можливих додаткових платежів із бюджету ЄС або інших донорів.

В уряді зазначили, що Словенія тим самим висловлює підтримку фінансуванню потреб України, відновленню її життєво важливої інфраструктури, інституційним реформам і початковій підтримці повоєнного відновлення та процесу підготовки до членства України в Європейському Союзі.

Теги: #словенія #каховська_гес

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