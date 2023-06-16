Події

17:19 16.06.2023

Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

2 хв читати
Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

Віденський вищий земельний суд (Wiener Oberlandesgericht, OLG) у п'ятницю ухвалив рішення щодо перегляду справи про екстрадицію до США Дмитра Фірташа і повернення справи для розгляду в суді першої інстанції.

"Рішення Окружного суду Відня від лютого 2017 року (про екстрадицію Фірташа) скасовано. Тепер Земельний суд Відня (OG) у кримінальних провадженнях буде повторно розглядати питання про допустимість екстрадиції на підставі нових доказів", - зазначено в пресрелізі суду.

У повідомленні Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена, також ідеться про те, що суд першої інстанції розгляне справу з урахуванням нових доказів і фактів, наданих сторонами, а екстрадицію Фірташа наразі зупинено.

За словами адвоката українського бізнесмена Дітера Бемдорфера (Dieter Böhmdorfer), які наведено в повідомленні, захист домагався цього рішення, починаючи з червня 2019 року.

"Дмитро Фірташ вдячний незалежній австрійській судовій системі за об'єктивний розгляд справи і цілком логічно - за призначення повторного судового розгляду на підставі нових фактів і доказів, наданих суду", - зазначив адвокат.

Пресслужба Group DF і адвокати не коментують деталей судових баталій та аргументів, які переконали австрійський суд ухвалити об'єктивне рішення, уточнюється в релізі.

Як повідомлялося, голову ради групи компаній Group DF Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році, але потім відпустили під заставу EUR125 млн. За американської адміністрації Барака Обами українського бізнесмена обвинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів одержати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції у США компанії Boeing. Фірташ усі обвинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

У квітні 2015 року OG відхилив запит Мін'юсту США про екстрадицію Фірташа, наголосивши на неможливості виключити політичні мотиви запиту про видачу. Однак у лютому 2017 року OLG переглянув це рішення за скаргою прокуратури, а в червні 2019 року Верховний суд Австрії (OGH) підтвердив законність екстрадиції.

Після цього Мін'юст Австрії ухвалив відповідну постанову про екстрадицію, але процес призупинили в липні 2019 року через клопотання захисту українського бізнесмена в OG про новий розгляд з урахуванням додатково зібраних даних. За інформацією Kurier, рішення OG затягнулося через велику кількість поданих документів, проблеми зі зв'язком через коронавірус і через зміну суддів.

У березні 2022 року адвокати Фірташа повідомили про подання апеляції до OLG на рішення OG відхилити клопотання щодо повторного розгляду справи про екстрадицію бізнесмена до США.

Теги: #суд #фірташ #екстрадиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 15.06.2023
Суд над бійцями "Азова" підтверджує, що РФ - нецивілізована держава, яка нехтує нормами міжнародного права, - голова профільного комітету ВР

Суд над бійцями "Азова" підтверджує, що РФ - нецивілізована держава, яка нехтує нормами міжнародного права, - голова профільного комітету ВР

12:20 09.06.2023
Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення про передачу Україні кримського "скіфського золота"

Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення про передачу Україні кримського "скіфського золота"

19:04 08.06.2023
Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського агента, який вербував українців для диверсій в Одеській області

Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського агента, який вербував українців для диверсій в Одеській області

12:59 06.06.2023
У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму та Донбасу - ЗМІ

У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму та Донбасу - ЗМІ

20:49 05.06.2023
Суд ЄС визнав польську судову реформу такою, що порушує європейське право, у Варшаві відкидають рішення суду

Суд ЄС визнав польську судову реформу такою, що порушує європейське право, у Варшаві відкидають рішення суду

20:38 05.06.2023
Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

17:57 05.06.2023
В Одесі дали умовний термін представникам "Муніципальної варти", які побили у 2018 році журналіста

В Одесі дали умовний термін представникам "Муніципальної варти", які побили у 2018 році журналіста

17:23 05.06.2023
У Міжнародному суді ООН 6-14 червня відбудуться усні слухання у справі про порушення РФ своїх зобов'язань за двома конвенціями

У Міжнародному суді ООН 6-14 червня відбудуться усні слухання у справі про порушення РФ своїх зобов'язань за двома конвенціями

13:27 02.06.2023
Чотирьох блогерів, які оприлюднювали роботу ППО, узято під цілодобовий домашній арешт - прокуратура

Чотирьох блогерів, які оприлюднювали роботу ППО, узято під цілодобовий домашній арешт - прокуратура

12:18 02.06.2023
ПриватБанк оскаржить відмову ізраїльського суду в юрисдикції у справі проти Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк оскаржить відмову ізраїльського суду в юрисдикції у справі проти Коломойського та Боголюбова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали 24 авіаударів і випустили 12 ракет по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

На сході України відбулося 21 бойове зіткнення за добу, атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

Окупанти продовжують перекидати свої військові частини до Бахмута, у ЗСУ є перевага в якості, точності та мотивації - Сирський

США надають Україні додатково $205 млн доларів гуманітарної допомоги - Блінкен

ОСТАННЄ

Окупанти завдали 24 авіаударів і випустили 12 ракет по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

На сході України відбулося 21 бойове зіткнення за добу, атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах чергового пакета допомоги - глава Міноборони

Українські пілоти навчатимуться на літаках JAS 39 Gripen - уряд Швеції

Словенія відправить Україні обладнання для ліквідації підтоплень і виділить понад EUR10 млн до 2027 року

Біля с. Здвижівки під Києвом загорівся ліс і почали вибухати залишені окупантами боєприпаси

Окупанти продовжують перекидати свої військові частини до Бахмута, у ЗСУ є перевага в якості, точності та мотивації - Сирський

США надають Україні додатково $205 млн доларів гуманітарної допомоги - Блінкен

Окупанти обстріляли Херсон, поранені 23 людини, зокрема троє дітей - Єрмак

На таврійському напрямку українські воїни просунулися від 200 м до 1 км у бік противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА