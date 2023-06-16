Віденський суд відправив справу про екстрадицію Фірташа до США на новий розгляд

Віденський вищий земельний суд (Wiener Oberlandesgericht, OLG) у п'ятницю ухвалив рішення щодо перегляду справи про екстрадицію до США Дмитра Фірташа і повернення справи для розгляду в суді першої інстанції.

"Рішення Окружного суду Відня від лютого 2017 року (про екстрадицію Фірташа) скасовано. Тепер Земельний суд Відня (OG) у кримінальних провадженнях буде повторно розглядати питання про допустимість екстрадиції на підставі нових доказів", - зазначено в пресрелізі суду.

У повідомленні Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена, також ідеться про те, що суд першої інстанції розгляне справу з урахуванням нових доказів і фактів, наданих сторонами, а екстрадицію Фірташа наразі зупинено.

За словами адвоката українського бізнесмена Дітера Бемдорфера (Dieter Böhmdorfer), які наведено в повідомленні, захист домагався цього рішення, починаючи з червня 2019 року.

"Дмитро Фірташ вдячний незалежній австрійській судовій системі за об'єктивний розгляд справи і цілком логічно - за призначення повторного судового розгляду на підставі нових фактів і доказів, наданих суду", - зазначив адвокат.

Пресслужба Group DF і адвокати не коментують деталей судових баталій та аргументів, які переконали австрійський суд ухвалити об'єктивне рішення, уточнюється в релізі.

Як повідомлялося, голову ради групи компаній Group DF Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році, але потім відпустили під заставу EUR125 млн. За американської адміністрації Барака Обами українського бізнесмена обвинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів одержати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції у США компанії Boeing. Фірташ усі обвинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

У квітні 2015 року OG відхилив запит Мін'юсту США про екстрадицію Фірташа, наголосивши на неможливості виключити політичні мотиви запиту про видачу. Однак у лютому 2017 року OLG переглянув це рішення за скаргою прокуратури, а в червні 2019 року Верховний суд Австрії (OGH) підтвердив законність екстрадиції.

Після цього Мін'юст Австрії ухвалив відповідну постанову про екстрадицію, але процес призупинили в липні 2019 року через клопотання захисту українського бізнесмена в OG про новий розгляд з урахуванням додатково зібраних даних. За інформацією Kurier, рішення OG затягнулося через велику кількість поданих документів, проблеми зі зв'язком через коронавірус і через зміну суддів.

У березні 2022 року адвокати Фірташа повідомили про подання апеляції до OLG на рішення OG відхилити клопотання щодо повторного розгляду справи про екстрадицію бізнесмена до США.