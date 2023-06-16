Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони: Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях із нагоди випуску слухачів Національного університету оборони України, цей вищий військовий навчальний заклад цьогоріч підготував 317 випускників стратегічного, оперативно-тактичного і тактичного рівнів підготовки.

Як зазначається на сайті президента, у п'ятницю, звертаючись до офіцерів-випускників, глава держави наголосив, що сьогодні українські війська стають іще міцнішими, а з ним іще сильнішою стає наша держава Україна.

"Ваш випуск відбувається у важкі й визначальні для нашої держави часи. В часи, коли ми ведемо повномасштабну й запеклу боротьбу проти російських ворогів, російських загарбників. У часи, коли Україна й кожен із нас, кожен з українців робить важливі кроки. За своє життя кожна людина робить мільйони кроків, але тільки лічені з них є визначальними для долі та історії", - наголосив президент, слова якого наводить пресслужба.

Зеленський наголосив, що більшість нинішніх випускників чудово знає, що таке війна: дехто став на захист України ще дев'ять років тому, а дехто - 478 днів тому. Тож до університетських аудиторій вони прийшли з великим бойовим досвідом, а після сьогоднішнього випуску знову вирушать на фронт.

"Ви – особливе покоління українського офіцерства, ви – основа для подальшої розбудови Збройних сил України. Разом зі своїми бойовими побратимами ви творите нашу новітню історію з новими перемогами та новими героями. Від імені Української держави дякую вам за службу Україні!" - сказав Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.

Як зауважив глава держави, на долю нинішнього покоління, зокрема й випускників Національного університету оборони України, випала небезпечна, але, без перебільшення, священна місія - визволення рідної української землі від російських окупантів, визволення кожного міста та села, здійснення надважких, наднебезпечних і надвизначальних кроків у житті.

Президент запевнив воїнів у своїй всебічній підтримці у благородній справі захисту України. "Завжди й усюди будьте хоробрими й бережіть своїх солдатів. Завжди й усюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе, вірте в Україну і знайте, що Україна дуже вірить у вас", - закликав глава держави.

Президент також відзначив колектив Національного університету оборони України, який готує воїнів високого рівня, розбудовує людський капітал усіх складових сфери оборони та безпеки держави за найкращими практиками та стандартами, сумісними з освітніми програмами країн-партнерів.

Після завершення виступу президент вручив дипломи з відзнакою та нагрудні знаки за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу 15 офіцерам - випускникам стратегічного та оперативного рівнів підготовки (п'ять осіб отримали нагрудні знаки, десять - дипломи з відзнакою).

В урочистостях з нагоди випуску слухачів Національного університету оборони України також узяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.