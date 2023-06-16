У Херсонській та Миколаївській областях через підрив Каховської ГЕС у зоні ризику 147 закладів культури та мистецької освіти

Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області в зоні ризику опинилися 90 закладів культури та мистецької освіти, у Миколаївській - 57, включно з непідконтрольними територіями на лівому березі Дніпра.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, до затоплення на підконтрольній уряду України території працювали 73 заклади (49,7%), зокрема в Миколаївській області - 43 (бібліотеки, клубні заклади, музеї, мистецькі школи), у Херсонській - 30, з яких 12 надавали послуги у звичайному режимі (театр, бібліотеки, клубні заклади), а 18 - дистанційно (філармонія, театр, бібліотеки, клубні заклади, мистецька школа, центр народної творчості, музеї).

Повідомляється, що на тимчасово непідконтрольних територіях ці заклади не працюють і не надають послуг.

За даними відомства, у зоні затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично опинилися 20 закладів, що становить 13,6% від загальної кількості, із них 18 розташовані в Херсонській області та 2 в Миколаївській області.

На підконтрольних Україні територіях у зоні підтоплення в Херсонській області є один культурний заклад (Малосейдемінуський сільський клуб) і ще один перебуває в зоні потенційного підтоплення (бібліотека-філія №7 "Екобібліотека" в Херсоні).

На тимчасово непідконтрольних Україні територіях у зоні підтоплення опинилися в Миколаївській області два заклади (Василівська сільська бібліотека та Покровсько-Хуторський сільський клуб), у Херсонській області - 16 закладів: 7 палаців і будинків культури, 2 бібліотеки, 2 клубні заклади, 2 музеї, 1 мистецька школа, 1 галерея, 1 центр культурних послуг.

Також немає інформації про стан підтоплення ще двох закладів, засновником яких є Іванівська селищна рада, а саме комунального закладу "Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради" та комунального закладу "Базова бібліотека Іванівської селищної ради".

У Мінкультури також повідомляють, що повністю або частково підтопленими виявилися чотири пам'ятки історії в Херсонській області.