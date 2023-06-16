Події

12:01 16.06.2023

На Львівщині на трасі Київ-Чоп зіткнулися 5 автомобілів, є загиблі

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На Львівщині на трасі Київ-Чоп зіткнулися 5 автомобілів, є загиблі

На трасі Київ-Чоп у Львівській області зіткнулися п’ять транспортних засобів, є загиблі й травмовані, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

"На 590 км автодороги Київ-Чоп біля села Держів сталося зіткнення п’яти транспортних засобів. Є травмовані й загиблі", - йдеться в повідомленні.

Рух трасою на цій ділянці здійснюється однією смугою, патрульні здійснюють регулювання.

У п'ятницю на Львівщині складні погодні умови через сильні дощі.

Теги: #дтп #львівська_область

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