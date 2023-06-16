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10:32 16.06.2023

Сирський: Ворог переміщує окремі найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок, українські сили продовжують вести наступальні дії

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Сирський: Ворог переміщує окремі найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок, українські сили продовжують вести наступальні дії

Ворог продовжує переміщати окремі найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок, зі свого боку українські сили ведуть наступальні дії, займаючи панівні висоти, лісосмуги для витіснення ворога з підступів до Бахмута, повідомив командувач Сухопутних військк ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою. Попри наступ наших військ на півдні та втрату території й населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщати окремі найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової та армійської авіації по позиціях наших військ", - наводить слова Сирського Military Media Center у телеграм-каналі.

Сирський зазначив, що водночас українські сили продовжують вести наступальні дії за окремими напрямками, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

"Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного коригування й уточнення. Саме цьому присвячена моя робота у військах. Провів зустріч із командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх розв'язання", - поінформував командувач.

Також він повідомив, що зустрівся з військовослужбовцями низки частин, які беруть безпосередню участь у наступальних діях, вручив найкращим із них нагороди, подарунки та грошові премії.

"Як і завжди, ми знаємо, що ми робимо, для чого і як", - підсумував Сирський.

Теги: #зсу #бахмут #сирський

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