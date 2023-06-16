Події

09:27 16.06.2023

Президент ПАР прибув в Україну

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Президент ПАР прибув в Україну

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув в Україну в рамках участі в Африканській миротворчій місії.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субхом і послом Південної Африки в Україні Андре Гроеневальдом", - ідеться в повідомленні пресслужби президента ПАР у твіттері.

Раніше на сайті лідера повідомлялося, що президент Рамафоса прямує в українську столицю Київ для переговорів - як член Африканської миротворчої місії - з президентом Володимиром Зеленським. До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

У п'ятницю, 16 червня, президент Рамафоса залишить Київ і вирушить до Санкт-Петербурга, де африканська делегація зустрінеться з президентом РФ у суботу, 17 червня.

Президент Рамафоса має повернутися додому в неділю, 18 червня.

Теги: #пар #рамафоса

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