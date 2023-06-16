Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн"

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Естонія та Люксембург на засіданні Контактної групи з питань оборони України підтримали ідею створення "ІТ-коаліції".

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з оборони України мої колеги з Люксембургу Франсуа Бауш та Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках Ramstein. Вони готові взяти на себе керівну роль у створенні цієї групи. Тож на горизонті вже не за горами ще одна коаліція, яка забезпечить перемогу України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за оновленнями!", - написав він у Twitter.