Події

18:17 15.06.2023

Генерал Міллі про наступ українських сил: Іще занадто рано робити оцінки

1 хв читати
Генерал Міллі про наступ українських сил: Іще занадто рано робити оцінки

Наступальна операція українських сил перебуває на ранній стадії і ще надто рано робити якісь оцінки, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі.

"Хоробрий український народ продовжує демонструвати стійкість, невпинно борючись за звільнення своєї батьківщини від російської окупації. Щодня українці б'ються не просто зі зброєю в руках, а залізною волею свого духу. Як нещодавно заявив президент Зеленський, українці розпочали наступальну операцію зі звільнення своєї країни. Вони перебувають на ранній стадії, і ще надто рано робити будь-які остаточні оцінки", - сказав Міллі на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

Водночас він наголосив, що щодня українці демонструють мужність і завзятість, необхідні для повернення своєї території.

Міллі зазначив, що війна динамічна, жорстока і завжди потребує великих витрат. "Але ми можемо бути впевнені, що українська хоробрість, компетентність і готовність переможуть. Ми можемо бути впевнені, що ця Контактна група дала Україні інструменти, необхідні їй для досягнення успіху", - запевнив генерал.

Теги: #україна #наступ #міллі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 15.06.2023
Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

17:55 15.06.2023
Канада та Італія оголосили про пакети військової допомоги Україні; Данія, Нідерланди, Велика Британія та США разом нададуть ракети для ППО - глава Пентагону

Канада та Італія оголосили про пакети військової допомоги Україні; Данія, Нідерланди, Велика Британія та США разом нададуть ракети для ППО - глава Пентагону

16:22 15.06.2023
Україна і Молдова узгоджують оптимізацію проходження митниці та перевезення українських сільгосптоварів

Україна і Молдова узгоджують оптимізацію проходження митниці та перевезення українських сільгосптоварів

16:14 15.06.2023
Посол України в ПАР: Думаю, через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн

Посол України в ПАР: Думаю, через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн

15:34 15.06.2023
Кулеба: Україна пропонує країнам Африки розвиток торгівлі, цифровізації та кібербезпеки

Кулеба: Україна пропонує країнам Африки розвиток торгівлі, цифровізації та кібербезпеки

15:33 15.06.2023
Посол України в ПАР розповіла про роль Південної Африки в "мирному плані", з яким 16 червня до Києва прибудуть африканські лідери

Посол України в ПАР розповіла про роль Південної Африки в "мирному плані", з яким 16 червня до Києва прибудуть африканські лідери

14:30 15.06.2023
Європейський парламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Європейський парламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

10:35 15.06.2023
Сім європейських країн закуповують Україні засоби ППО на EUR107,5 млн - Міноборони Литви

Сім європейських країн закуповують Україні засоби ППО на EUR107,5 млн - Міноборони Литви

06:05 15.06.2023
У небі над Одеською областю за попередньою інформацією силами ППО ліквідовано 13 БпЛА

У небі над Одеською областю за попередньою інформацією силами ППО ліквідовано 13 БпЛА

05:06 15.06.2023
Рівень води у Херсоні за добу спав ще на 45 см, і на вечір середи становив 2 метри – голова ОВА

Рівень води у Херсоні за добу спав ще на 45 см, і на вечір середи становив 2 метри – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

Посол України в ПАР: Думаю, через рік побачимо зовсім іншу архітектуру підтримки в ООН серед африканських країн

ОСТАННЄ

Мінцифри запустило бета-тест закриття ФОП на порталі "Дія"

Асоціація "Укрводоканалекологія" вимагає від НКРЕКП підвищити тарифи на послуги водоканалів на третину

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики

Херсонські рятувальники отримали спецобладнання від австрійських територіальних громад

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Белізу, запросив узяти участь у реалізації Формули миру та організації Глобального саміту миру

Посол США зустрілася зі Свириденко напередодні Конференції з відновлення України в Лондоні

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Суд над бійцями "Азова" підтверджує, що РФ - нецивілізована держава, яка нехтує нормами міжнародного права, - голова профільного комітету ВР

Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

Кулеба запросив Болгарію приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА