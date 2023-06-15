Генерал Міллі про наступ українських сил: Іще занадто рано робити оцінки

Наступальна операція українських сил перебуває на ранній стадії і ще надто рано робити якісь оцінки, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі.

"Хоробрий український народ продовжує демонструвати стійкість, невпинно борючись за звільнення своєї батьківщини від російської окупації. Щодня українці б'ються не просто зі зброєю в руках, а залізною волею свого духу. Як нещодавно заявив президент Зеленський, українці розпочали наступальну операцію зі звільнення своєї країни. Вони перебувають на ранній стадії, і ще надто рано робити будь-які остаточні оцінки", - сказав Міллі на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

Водночас він наголосив, що щодня українці демонструють мужність і завзятість, необхідні для повернення своєї території.

Міллі зазначив, що війна динамічна, жорстока і завжди потребує великих витрат. "Але ми можемо бути впевнені, що українська хоробрість, компетентність і готовність переможуть. Ми можемо бути впевнені, що ця Контактна група дала Україні інструменти, необхідні їй для досягнення успіху", - запевнив генерал.