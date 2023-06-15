Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на засіданні Контактної групи з оборони України було отримано запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, а також про намір будувати "коаліцію винищувачів".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи задоволений він результатами засідання Контактної групи з оборони України, Резніков сказав: "Так, безумовно, тому що сьогодні я також почув дуже важливі новини про так звану коаліцію Bird Coalition або коаліцію винищувачів (Fighter Jet Coalition)".

За словами міністра оборони, сьогодні Україна отримала запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів і про намір "разом будувати цей консорціум винищувачів".

"Він розпочнеться з F-16 із Нідерландами та Данією, до яких приєднаються інші країни. А також ми почули хороші новини від наших шведських партнерів про те, що у нас буде змога тестувати, просто тестувати їхні можливості", - повідомив Резніков під час спільного підходу до преси з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр нагадав, що вже є так звана танкова коаліція, коаліція ППО, сімейство артилерії та РСЗВ.

"Тому я абсолютно впевнений, що у нас буде Bird Coalition для ЗСУ", - зазначив Резніков.

13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувалося у Брюсселі.

Відкриваючи засідання, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ повідомив, що на зустрічі буде обговорено прогрес у питанні навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, обслуговування і підтримку танків Leopard, а також посилення протиповітряної оборони, що є пріоритетом для учасників зустрічі.