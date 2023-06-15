Київрада ухвалила звернення до президента, уряду та парламенту з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування

Київська міська рада на засіданні в четвер, 15 червня, ухвалила звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, зокрема, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є згідно із законом про столицю та рішенням Конституційного Суду 2001 року.

"90% повноважень міської адміністрації - це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади", - наголосив міський голова Києва Віталій Кличко, коментуючи звернення.

Він зазначив, що в цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва, оскільки зміни до порядку їх призначення було внесено за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення.

"Нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни. Переконаний, в ситуації війни всі мають працювати спільно! Без політичних протирічь і боротьби. Тільки в нашій єдності, обʼєднанні зусиль усіх - влади на різних рівнях, суспільства, наших героїчних ЗСУ - запорука нашої перемоги", - наголосив Кличко.