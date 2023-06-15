Сили ППО з початку червня знищили 74% застосованих ворогом крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

Сили протиповітряної оборони з початку поточного місяця змогли знищити 74% випущених РФ крилатих ракет і 60% БпЛА, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"З початку червня силами протиповітряної оборони було знищено 74% від застосованих противником крилатих ракет і близько 60% застосованих ударних безпілотних літальних апаратів", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

Крім того, він нагадав, що сили протиповітряної оборони знищили нещодавно 300-й вертоліт противника (ударний багатоцільовий вертоліт К-52 "Алігатор").

"Отже, кількість знищених в Україні гелікоптерів приблизно вп'ятеро більша, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів становили приблизно 60 бойових і транспортних гелікоптерів", - наголосив Громов.

У Генштабі зазначили, що протягом червня "на крило" поставлено винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини.

"Дякуємо нашим партнерам за підтримку. А також сподіваємося побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі найближчим часом", - додали в ЗСУ.