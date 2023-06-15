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13:46 15.06.2023

Ворог перемістив у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", зростає загроза нанесення ударів ракетами типу Х-35 - Генштаб ЗСУ

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Ворог перемістив у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", у зв'язку з чим зростає загроза нанесення ударів по території України ракетами типу Х-35, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних із Україною районах. За наявними даними, у Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". У зв'язку з цим зростає загроза нанесення ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрільби якої дає змогу вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

За інформацією Генштабу, протягом двох тижнів червня противник застосував понад 140 ракет різних типів і понад 250 ударних безпілотних літальних апаратів проти України.

Громов зазначив, що наразі країна-агресор зосередилася на цілях, пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- і газозабезпечення.

Теги: #комплекс #ракетний #брянська_область

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