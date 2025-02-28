Події

17:28 28.02.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ФСБ у Брянській області

1 хв читати

Авіація Повітряних сил Збройних Сил України у ніч на 28 лютого успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка (Брянська обл., РФ).

"Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України.

Теги: #брянська_область #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 28.02.2025
Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

14:29 28.02.2025
Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

23:29 27.02.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 139 одиниць живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 139 одиниць живої сили - Генштаб

22:41 27.02.2025
З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

07:26 27.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

12:09 11.12.2024
Дрони ГУР атакували нафтобазу в Брянській області РФ

Дрони ГУР атакували нафтобазу в Брянській області РФ

10:37 19.11.2024
Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на арсенал у Карачеві Брянської області

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на арсенал у Карачеві Брянської області

07:39 19.11.2024
По арсеналу ракетно-артилерійського управління в Брянській області РФ завдано удару – ЦПД

По арсеналу ракетно-артилерійського управління в Брянській області РФ завдано удару – ЦПД

12:12 10.11.2024
Українські дрони завдали удару по ворожому складу боєприпасів у Брянській області РФ - Генштаб

Українські дрони завдали удару по ворожому складу боєприпасів у Брянській області РФ - Генштаб

11:44 09.10.2024
Сили оборони України уразили військовий арсенал росіян у Брянській області - Генштаб

Сили оборони України уразили військовий арсенал росіян у Брянській області - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

ОСТАННЄ

На Майдані простилися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

Сибіга відреагував на інцидент з родиною українців у Празі

Зеленський зустрівся з сенаторами США перед поїздкою до Білого дому

Правоохоронці запобігли вчиненню теракту в Житомирі - Нацполіція

Мінкультури підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

Екснардепа Вадим Нестеренка заочно заарештовано за незаконне одержання компенсацій за винайм житла - САП

Столичний театр імені Франка провів допрем’єрний показ вистави "Макбет" режисера Уривського

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА