Генштаб ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ФСБ у Брянській області

Авіація Повітряних сил Збройних Сил України у ніч на 28 лютого успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка (Брянська обл., РФ).

"Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України.