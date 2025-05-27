Ворог вдарив ракетою по підприємству на околиці Ніжина – ОВА

Російські війська ввечері вівторка завдали удару балістичною ракетою по території підприємства на околиці Ніжина Чернігівської області, повідомив міський голова Олександр Кодола.

"Стосовно вибуху, який було чути в місті. Зафіксовано приліт балістичної ракети на території підприємства на околиці міста", - написав він у Facebook.

За його словами, жертв немає. Вибух у місті пролунав одразу після оголошення повітряної тривоги. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/kodola.oleksandr/posts/pfbid02TjogZhuL6YKPXGwHWxCE1swR1uTaBrE1WMKBPCY6wQbVMPex1WPwbHAGr8Ga15zUl