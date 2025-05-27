Інтерфакс-Україна
Події
22:35 27.05.2025

Ворог вдарив ракетою по підприємству на околиці Ніжина – ОВА

1 хв читати

Російські війська ввечері вівторка завдали удару балістичною ракетою по території підприємства на околиці Ніжина Чернігівської області, повідомив міський голова Олександр Кодола.

"Стосовно вибуху, який було чути в місті. Зафіксовано приліт балістичної ракети на території підприємства на околиці міста", - написав він у Facebook.

За його словами, жертв немає. Вибух у місті пролунав одразу після оголошення повітряної тривоги. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/kodola.oleksandr/posts/pfbid02TjogZhuL6YKPXGwHWxCE1swR1uTaBrE1WMKBPCY6wQbVMPex1WPwbHAGr8Ga15zUl

Теги: #чернігівська #ракетний #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 25.05.2025
Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

06:20 25.05.2025
У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство - ОВА

У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство - ОВА

02:31 22.05.2025
Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

01:56 22.05.2025
РФ вдарила ракетою по Харкову, пошкоджено будинок – мер

РФ вдарила ракетою по Харкову, пошкоджено будинок – мер

08:39 21.05.2025
Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

07:46 06.04.2025
В офісному центрі в Оболонському районі сталася пожежа через ракетний удар – Кличко

В офісному центрі в Оболонському районі сталася пожежа через ракетний удар – Кличко

08:02 07.03.2025
Пошкоджений один із виробничих обʼєктів на Чернігівщині після ворожої атаки - ОВА

Пошкоджений один із виробничих обʼєктів на Чернігівщині після ворожої атаки - ОВА

01:16 05.01.2025
Росіяни здійснили авіаудар КАБ по Семенівці в Чернігівській області, семеро постраждалих - МВС

Росіяни здійснили авіаудар КАБ по Семенівці в Чернігівській області, семеро постраждалих - МВС

07:16 21.11.2024
Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

06:39 24.03.2024
ППО в Києві ліквідувала близько десяти ракет

ППО в Києві ліквідувала близько десяти ракет

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 134 особи на покровському напрямку - Генштаб

У Зміївці на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець – ОВА

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

У Мінкультури назвали лист дієвців культури і активістів із звинуваченнями частиною інформкампанії проти відомства

На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

Сенатор Грем до росіян: Війна Путіна робить Росію не великою, а державою-ізгоєм

Кількість користувачів "бібліотеки комплектувальних" для виробників ОПК перевищила 150 – Сметанін

Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА