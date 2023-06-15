Окупанти обстріляли Зеленівку під Херсоном, загинула мирна жителька - ОВА

Одна жителька смт Зеленівка Херсонської територіальної громади загинула і ще одна дістала поранень унаслідок обстрілу селища російськими окупантами в четвер, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли Зеленівку, постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна дістала поранень. На місці працюють екстрені служби", - написав Прокудін у телеграмі.