Події

12:40 15.06.2023

Окупанти обстріляли Зеленівку під Херсоном, загинула мирна жителька - ОВА

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Одна жителька смт Зеленівка Херсонської територіальної громади загинула і ще одна дістала поранень унаслідок обстрілу селища російськими окупантами в четвер, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли Зеленівку, постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна дістала поранень. На місці працюють екстрені служби", - написав Прокудін у телеграмі.

Теги: #херсонщина #обстріл

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