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10:09 15.06.2023

Якщо УПЦ (МП) не звільнить Києво-Печерську лавру, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба - Ткаченко

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Якщо УПЦ (МП) не звільнить Києво-Печерську лавру, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що якщо Українська православна церква (Московського патріархату) не звільнить приміщення Києво-Печерської лаври, то після набрання чинності судовими рішеннями має розпочати роботу виконавча служба.

"Виконавча служба має працювати після набрання чинності всіма рішеннями судів", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в четвер, відповідаючи на запитання, чи застосовуватиметься примусове виселення, якщо УПЦ (МП) не звільнить приміщення лаври.

Як повідомлялося, 5 січня Комісія з прийому-передачі від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври завершила роботу.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

Роботу Комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

Теги: #лавра #упц_мп #ткаченко

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