Події

10:01 15.06.2023

Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

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Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у рамках постійного діалогу з союзниками провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Глава Офісу президента розповів представнику американської сторони про поточну ситуацію на фронті, зокрема про перебіг бойових дій на сході та півдні України", - повідомила пресслужба президента України.

Керівник Офісу президента також розповів про нещодавні ракетні атаки російських військ на українські міста Кривий Ріг, Одесу та населені пункти Донеччини, внаслідок яких загинули люди та були зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

"Андрій Єрмак наголосив на необхідності посилення повітряного щита України для захисту людей від ракетного терору Росії", - наголошується в повідомленні.

Очільник Офісу глави держави подякував адміністрації президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та всім американцям за міцну підтримку України в боротьбі за свободу та мир у Європі.

Теги: #салліван #єрмак

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