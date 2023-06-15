У британській розвідці очікують кульмінації конфлікту між ватажком ПВК "Вагнер" і російською владою до кінця місяця

Ватажок приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин підвищив градус конфлікту з російською владою на тлі висунутих вимог до підконтрольних йому бойовиків укладати контракти на службу з Міністерством оборони РФ.

"Протягом кількох місяців Пригожин уїдливо критикував ієрархію Міноборони, але підкорявся авторитету Путіна. Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня 2023 року Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби", тому вони не підписуватимуть контракти", - наголошується в повідомленні британської розвідки.

Зазначається, що риторика Пригожина "перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту". "1 липня 2023 року, останній строк для підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовою точкою в конфлікті", - очікують у розвідці.