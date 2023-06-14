Події

23:55 14.06.2023

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

1 хв читати
Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

Постачання тими чи іншими країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що у світі є всі інструменти, щоб перекрити їх.

"Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами з російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі - з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях поставки - це шлях посилення терору", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

При цьому він наголосив, що у світі є інструменти для перекриття цих постачань.

"Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи - з кожної країни, від кожної компанії, компоненти якої використовуються російськими виробниками ракет", - сказав він.

 

Теги: #україна #росія #виробництво #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:25 15.06.2023
За добу ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади Сумської області, є поранений

За добу ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади Сумської області, є поранений

00:10 15.06.2023
Єрмак із радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Єрмак із радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

23:45 14.06.2023
Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

23:43 14.06.2023
Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

23:22 14.06.2023
Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

Депутати Європарламенту закликали запровадити нові санкції проти РФ та визначити заморожені активи російських олігархів на відновлення України у відповідь на підрив окупантами Каховської ГЕС

23:00 14.06.2023
Шмигаль обговорив із віце-канцлером ФРН посилення санкцій проти атомної сфери РФ

Шмигаль обговорив із віце-канцлером ФРН посилення санкцій проти атомної сфери РФ

21:59 14.06.2023
Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

19:20 14.06.2023
Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

19:18 14.06.2023
Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

17:12 14.06.2023
Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

Якщо союзники затвердять модернізацію Комісії Україна - НАТО в Раду, Київ отримає рівні з союзниками права

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

Кулеба: Заснувати Раду Україна-НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати

Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

В Одесі у четвер оголошено жалобу

ОСТАННЄ

15 червня: Яке сьогодні свято

Вода розмиває кургани в Херсонській області та виносить історичні артефакти на береги - обладміністрація

Секретар РНБО України заявляє про неприйняття російського ядерного шантажу

Підрив ГЕС пошкодив 19 тис. будинків у Новій Каховці та трьох сусідніх селах - KSE

Споживчі настрої українців у травні значно покращилися після провалу у квітні - дослідження

Нідерланди, Ісландія та Латвія виділили близько EUR65 млн грантів у фонд URTF Світового банку для України

Мер Києва підтримав петицію проти перейменування вулиці в центрі міста на честь ексмера Омельченка

Окупанти завдали 37 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Просування ворога за минулий тиждень і два дні поточного не зафіксовано - Маляр

На сході України за добу відбулося 39 бойових зіткнень, усі атаки відбито - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА