Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

Постачання тими чи іншими країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що у світі є всі інструменти, щоб перекрити їх.

"Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами з російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі - з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях поставки - це шлях посилення терору", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

При цьому він наголосив, що у світі є інструменти для перекриття цих постачань.

"Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи - з кожної країни, від кожної компанії, компоненти якої використовуються російськими виробниками ракет", - сказав він.