Події

19:18 14.06.2023

Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

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Авіація сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
Зі свого боку українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили 11 районів зосередження живої сили, один зенітно-ракетний комплекс і три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Теги: #рф #україна #війна #втрати

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