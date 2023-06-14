Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Зі свого боку українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили 11 районів зосередження живої сили, один зенітно-ракетний комплекс і три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.