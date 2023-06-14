Союзники з НАТО ще продовжують консультації про те, як саме на Вільнюському саміті буде прописана перспектива членства України - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що консультації щодо того, як саме в прикінцевих документах саміту альянсу, що відбудеться в липні у Вільнюсі, буде прописана перспектива членства України, ще тривають, але переконаний, що союзники зможуть знайти "хороше рішення".

У середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи домовилися союзники щодо слів, які будуть використані у Вільнюсі стосовно членства України в альянсі, які б ішли далі, ніж заява від 2008 року, генсек сказав: "Наразі наші консультації ще тривають. Я гадаю, що зроблю ці консультації ще важчими, якщо я вдаватимуся в різні елементи або передбачу результат. Але що я можу сказати, так це те, що союзники вже домовилися багато про що, коли йдеться про членство України в НАТО".

Столтенберг констатував, що "насамперед союзники домовилися, що двері НАТО відкриті", що було продемонстровано запрошенням на останньому саміті в Мадриді торік Фінляндії та Швеції. "Ми також погодилися, що Україна буде членом альянсу, про це союзники заявляли знову і знову. І, по-третє, ми всі згодні з тим, що це Україна і союзники з НАТО вирішуватимуть, коли для цього прийде час, що Україна стане членом альянсу. Але, можливо, важливіше, про що ми домовилися, так це те, що наразі найбільш термінове завдання - це гарантувати, що Україна переможе як суверенна, незалежна держава", - деталізував генсек.

Він також зазначив, що очікує на саміті затвердження союзниками багаторічної програми, у рамках якої Києву буде надано допомогу в переході від радянських стандартів до стандартів НАТО, що зробить Україну повністю взаємосумісною з НАТО. "Роблячи так, ми приводимо Україну ближче до НАТО. Консультації тривають, і я впевнений, що ми знайдемо хороше рішення на саміті", - переконаний Столтенберг.