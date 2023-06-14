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14:14 14.06.2023

ЄС надає Україні мобільні станції очищення води для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

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ЄС надає Україні мобільні станції очищення води для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Реагуючи на прохання української влади надати допомогу у зв'язку з проривом греблі в Новій Каховці, ЄС мобілізує свої стратегічні резерви, призначені для надання прихистку біженцям, розгортаючи три мобільні станції очищення води, щоб допомогти місцевій владі виробляти питну воду для постраждалих.

Як повідомляє в середу пресслужба Європейської комісії, кожна станція може виробляти за день 120 тис. літрів чистої води, що допомагає вирішити одну з найнагальніших проблем у цьому районі - доступ до питної води.

У ЄК зазначили, що вже 16 європейських країн - Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія та Швеція - запропонували свою допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС, надавши автоцистерни, водяні насоси, човни, рятувальне обладнання, генератори та іншу допомогу в натуральній формі для порятунку життів у постраждалих районах.

"Гуманітарні партнери ЄС в Україні переорієнтували свою поточну діяльність на надання життєво важливої допомоги постраждалому населенню, включно з питною водою, готовою до вживання їжею, грошовою допомогою та роздачею обладнання для житла. Для подальшої підтримки гуманітарних операцій на місцях ЄС також мобілізував додаткові 500 тис. євро для задоволення нагальних потреб, що виникли внаслідок руйнування Каховської греблі. Це понад 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги, вже виділеної Україні у 2023 році", - деталізували в ЄК.

Теги: #єс #каховська_гес

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