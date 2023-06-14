У звільненій частині Волноваського району зруйновано 80% будинків, триває евакуація жителів - Донецька ОВА

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах Волноваського району Донецької області українські війська виконують "зачистки", а також триває евакуація місцевих жителів, оскільки там зруйновано майже 80% будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю телеканалу "Белсат".

"Нині на територіях населених пунктів Волноваського району тривають... "зачистки" територій, де надалі відбуватиметься розмінування найнеобхідніших і підхідних шляхів до домоволодінь. Відбувається евакуація місцевого населення, яке було під окупацією. Я нагадаю, що з населеного пункту Благодатного з 370 будинків... вціліли не більше ніж 25% домоволодінь приватних... решта 80% будинків практично повністю зруйновані. Тому евакуація населення триває", - наголосив Кириленко.

Він зазначив, що раніше вже проводили евакуацію жителів із цих населених пунктів, тому нині евакуюють незначну кількість людей.

"Наприклад, у Благодатному трьох людей вчора було евакуйовано, у Сторожовому – сімох осіб, у Нескучному - одну особу (жінку з інвалідністю)... Наразі евакуація дітей не відбувається, оскільки дітей у цих населених пунктах ми не спостерігаємо", - зазначив Кириленко.

За словами очільника ОВА, після "зачистки" деокупованих населених пунктів українська влада перейде до стабілізаційних заходів, які проводитимуть силами обласної військової адміністрації, підрозділами Національної поліції та Служби безпеки за відпрацьованим раніше механізмом.

Як повідомлялося у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ під час контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 10-11 червня звільнили п'ять населених пунктів на південь від смт Великої Новосілки (Великоновосілківського району) Донецької області, а саме Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожове і Новодарівку.