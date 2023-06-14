Події

11:02 14.06.2023

У звільненій частині Волноваського району зруйновано 80% будинків, триває евакуація жителів - Донецька ОВА

2 хв читати
У звільненій частині Волноваського району зруйновано 80% будинків, триває евакуація жителів - Донецька ОВА

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах Волноваського району Донецької області українські війська виконують "зачистки", а також триває евакуація місцевих жителів, оскільки там зруйновано майже 80% будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю телеканалу "Белсат".

"Нині на територіях населених пунктів Волноваського району тривають... "зачистки" територій, де надалі відбуватиметься розмінування найнеобхідніших і підхідних шляхів до домоволодінь. Відбувається евакуація місцевого населення, яке було під окупацією. Я нагадаю, що з населеного пункту Благодатного з 370 будинків... вціліли не більше ніж 25% домоволодінь приватних... решта 80% будинків практично повністю зруйновані. Тому евакуація населення триває", - наголосив Кириленко.

Він зазначив, що раніше вже проводили евакуацію жителів із цих населених пунктів, тому нині евакуюють незначну кількість людей.

"Наприклад, у Благодатному трьох людей вчора було евакуйовано, у Сторожовому – сімох осіб, у Нескучному - одну особу (жінку з інвалідністю)... Наразі евакуація дітей не відбувається, оскільки дітей у цих населених пунктах ми не спостерігаємо", - зазначив Кириленко.

За словами очільника ОВА, після "зачистки" деокупованих населених пунктів українська влада перейде до стабілізаційних заходів, які проводитимуть силами обласної військової адміністрації, підрозділами Національної поліції та Служби безпеки за відпрацьованим раніше механізмом.

Як повідомлялося у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ під час контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 10-11 червня звільнили п'ять населених пунктів на південь від смт Великої Новосілки (Великоновосілківського району) Донецької області, а саме Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожове і Новодарівку.

Теги: #волноваха #евакуація #звільнення #район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 12.06.2023
Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

19:32 12.06.2023
Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуюють населення - Кириленко

Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуюють населення - Кириленко

19:17 12.06.2023
У Голій Пристані окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

У Голій Пристані окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

09:56 12.06.2023
Українським військам вдалося звільнити 5 населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка Донецької області - ISW

Українським військам вдалося звільнити 5 населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка Донецької області - ISW

22:50 11.06.2023
З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

З підтоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3704 особи, з них 372 – діти – МВС

21:56 11.06.2023
На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

20:30 11.06.2023
З окупованого Лівобережжя Дніпра вдалося евакуювати 112 осіб

З окупованого Лівобережжя Дніпра вдалося евакуювати 112 осіб

02:23 11.06.2023
Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

11:02 10.06.2023
У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

07:26 10.06.2023
Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли автомобіль із лісниками на Сумщині, загинули шість осіб

СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

За останні три доби українські сили просунулися на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км і звільнили близько 3 кв. км - Генштаб ЗСУ

ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 12, від опіків помер чоловік

ОСТАННЄ

Мінкультури закликає протидіяти пограбуванню археологічних об'єктів у постраждалих від підриву Каховської ГЕС областях

Окупанти обстріляли автомобіль із лісниками на Сумщині, загинули шість осіб

СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

Уночі було влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

За останні три доби українські сили просунулися на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км і звільнили близько 3 кв. км - Генштаб ЗСУ

Над Україною вночі ліквідовано 12 повітряних цілей противника - Повітряні сили

Сили оборони за добу завдали 13 авіаударів по скупченню противника, знищили 2 БПЛА

У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

В Україні загинули 488 дітей унаслідок збройної агресії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА