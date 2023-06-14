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10:10 14.06.2023

США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

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США поставлять Україні боєприпаси для ППО і РСЗВ, БТР, БМП, артилерійські снаряди - Пентагон

США в рамках нового пакета військової допомоги Україні нададуть їй боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS і реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також системи ППО Stinger, ідеться в пресрелізі Пентагону.

Вартість 40-ї партії озброєнь і боєприпасів, які виділяють з американських арсеналів, становить $325 млн.

До пакета допомоги увійшли також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, 15 бойових машин піхоти Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker, переносні протитанкові комплекси Javelin і ручні протитанкові гранатомети AT4, ракети для протитанкових ракетних комплексів TOW.

Крім того, США поставлять Україні понад 22 млн набоїв і гранат, підривні засоби, апаратуру для забезпечення захищених каналів зв'язку, запчастини та інше польове обладнання.

Теги: #сша #україна #військова_допомога

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