Над Україною вночі ліквідовано 12 повітряних цілей противника - Повітряні сили

За ніч росіяни атакували Україну 4 ракетами "Калібр", а також 10 безпілотниками, загалом над Україною ліквідовано 12 цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ в середу вранці.

"У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронамі-камікадзе", - йдеться у зведенні.

Зазначено, що з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одеської області. Три ракети вдалося збити, одна влучила в цивільний об'єкт.

Крім того, зі східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10 іранськими ударними дронами Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Дев'ять - збито.

"З Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удару завдано по Донецькій області. Наслідки уточнюються", - зазначено в повідомленні.

Загалом сили та засоби Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищили 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев'ять іранських ударних дронів Shahed-136/131.