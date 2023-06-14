У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

У Запорізькій області окупанти масово вивозять майно, награбоване у місцевого населення, використовуючи військові вантажівки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу.

"У Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивезення награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, із селища Очеретувате в напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон із награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів", - ідеться у зведенні.

Водночас, зазначає Генштаб, на причалах морського порту міста Бердянська відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами.

"У подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію РФ", - ідеться в повідомленні.