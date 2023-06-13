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23:25 13.06.2023

Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський

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Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський


 Україна опрацьовує кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні відбулася і нарада з підготовки неминучої законної та справедливої відповідальності Росії за цю агресію. Ми опрацьовуємо кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу з приводу злочину агресії. Злочину, за який має відповідати вище російське керівництво. Злочину, який породив усі інші злочини цієї війни", - сказав він.
"І така відповідальність обов'язково буде. Дійсно, це непросте завдання, але українці вже виконали стільки непростих завдань, що це не тільки точно виконують, а виконують із задоволенням. Трибунал буде", - заявив президент.

Теги: #рф #злочини_рф #зеленський #спецтрибунал

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