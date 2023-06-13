Україна опрацьовує варіанти створення спецтрибуналу щодо злочину агресії - Зеленський



Україна опрацьовує кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні відбулася і нарада з підготовки неминучої законної та справедливої відповідальності Росії за цю агресію. Ми опрацьовуємо кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу з приводу злочину агресії. Злочину, за який має відповідати вище російське керівництво. Злочину, який породив усі інші злочини цієї війни", - сказав він.

"І така відповідальність обов'язково буде. Дійсно, це непросте завдання, але українці вже виконали стільки непростих завдань, що це не тільки точно виконують, а виконують із задоволенням. Трибунал буде", - заявив президент.