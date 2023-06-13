Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський і генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на зустрічі в Києві обговорили конкретні кроки щодо недопущення ризиків для безпеки на Запорізькій АЕС, повідомила пресслужба президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, який відвідує нашу державу на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови глави держави з очільником МАГАТЕ 6 червня", - ідеться в повідомленні пресслужби президента України у вівторок.

Як повідомляється, глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією греблі Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідна швидка та рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт.

Зеленський у позитивному ключі оцінив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, і привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

Глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Зеленський підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС і підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. Він зазначив, що цій місії буде надано повне сприяння з боку причетних українських установ.