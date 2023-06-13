Події

18:14 13.06.2023

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 34 осіб - голова ОВА

Ліквідація наслідків атаки по Кривому Рогу перебуває на контролі президента України, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Найбільше горе - це 11 втрачених життів. Завтра в місті день жалоби. Сім'ї загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області - 300 тис. грн. На цей момент є і 34 постраждалих", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він уточнив, що подальша доля пошкодженого житлового будинку буде вирішена після експертизи.

"Після експертиз розумітимемо, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки що в будівлях поруч закривають плівкою і дерев'яними плитами вибиті вікна. Усі забезпечені їжею та медичною допомогою. Працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації", - наголосив голова ОВА.

Він також зазначив, що в місті працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно.

Раніше повідомляли про 28 поранених мирних жителів.

 

Теги: #кривий_ріг #постраждалі

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