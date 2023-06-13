Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни - голова Держтуризму Олеськів

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів вважає, що Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни.

"Києво-Печерська лавра - місце відродження української духовності, культури та історії... Ми в Державному агентстві розвитку туризму впевнені, що Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни", - написала Олеськів у фейсбуці за результатами зустрічі з в. о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максимом Остапенком.

За її словами, сторони домовилися про всебічну підтримку Держтуризму в популяризації туристичних продуктів заповідника та створенні інклюзивних маршрутів для людей з інвалідністю.

"Активно працюватимемо з партнерами та міжнародними організаціями, щоб привернути їхню увагу до потреб лаври", - додала вона.

Крім того, сторони обговорили можливість проведення на базі заповідника конференції "Збереження культурної спадщини під час відбудови та формування стандарту відродження культурних об’єктів".