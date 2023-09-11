Голова Держтуризму Олеськів: Ми розширили карту "туристичних магнітів" України

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів повідомила про розширення переліку привабливих туристичних напрямів в Україні, представлених у проєкті "Туристичні магніти".

"Ми розширили карту туристичних магнітів України! Наразі їх 170 (і це не остаточне число). Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після перемоги", - написала Олеськів у фейсбуці.

За її словами, до списку увійшли пам'ятки з усіх 25 регіонів України, зокрема Криму. "Бо Крим - це Україна, і всі ми це чудово знаємо. Після деокупації він стане популярним, бо туризм є основним джерелом бізнесу для півострова. Впевнена, що європейці оцінять", - додала голова Держтуризму.

Вона також зазначила, що в трьох східних областях, які є частково окупованими й перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 "туристичних магнітів". "Саме на сході та півдні, які найбільше страждають від агресії РФ, розташована майже чверть зруйнованих туристичних магнітів з-поміж тих, які ми визначили у 2021 році", - розповіла Олеськів.

Із картою "туристичних магнітів" України можна ознайомитися за посиланням.