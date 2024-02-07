Втрати сфери культури, релігії, туризму і спорту внаслідок агресії рф оцінюються в $10,8 млрд - голова ДАРТ

Загальні непрямі втрати сфери культури, релігії, туризму і спорту внаслідок агресії РФ перевищили $10,8 млрд, повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів під час підсумкової пресконференції в середу.

"У нас колосальні втрати, ми їх фіксуємо разом з обласними організаціями. Частина об'єктів, можливо, ніколи не буде відновлена. Захист спадщини - одне з наших ключових завдань. Інформуючи про втрати, ми вже зараз шукаємо можливості (майбутнього) відновлення, зокрема за допомогою наших партнерів", - зазначила Олеськів.

Від початку війни знищено або пошкоджено 1804 об'єкти культури, 348 релігійних споруди, 164 об'єкти туризму. Зокрема, втрати об'єктів туризму оцінюють у $4,4 млрд, збитки навколишньому середовищу - у $2 трлн. Окуповано 13 національних парків, вісім природних і два біосферні заповідники.