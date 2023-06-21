Через брак знань англійської мови туристична галузь страждає найбільше - голова Держтуризму

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявляє, що через брак знань англійської мови туристична галузь страждає найбільше, а її вивчення має стати пріоритетом.

"Ми дуже сподіваємося на цю реформу (освіти - ІФ-У). На сьогодні, я вважаю, що у нас середня освіта досить хороша з точки зору знань, але погана з точки зору навичок комунікації, взаємоповаги, роботи в команді. З точки зору вищої освіти, ми розуміємо, що проблема в тому, що вона не є дуальною. Я вважаю, що якщо ми перейдемо глобально до дуальної освіти, це автоматично багато що змінить і в нашій галузі", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова Держтуризму наголосила, що якщо зміняться межі системи освіти загалом, відомство зможе почати працювати над її туристичною складовою.

Відповідаючи на запитання, на які пріоритети в майбутніх навичках слід звернути увагу тим, хто хоче працювати в туристичній галузі, Олеськів констатувала, що один із пріоритетів - вивчення англійської мови.

"Через брак знань англійської мови саме туристична галузь страждає найбільше. Навіть у Києві, коли ходжу з іноземними друзями до ресторанів, то рідко в закладах є офіціанти, які можуть нормально і якісно обслуговувати саме англійською мовою", - додала вона.

На другому місці пріоритетів, на думку голови Держтуризму, стоїть питання сервісу.

"Тому ми зі свого боку зацікавлені в тому, щоб з'явилися освітні програми саме у сфері сервісу", - підсумувала вона.