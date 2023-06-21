Голова Держтуризму Олеськів наполягає на необхідності ухвалення законопроєкту "Про туризм" у другому читанні

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів наполягає на необхідності ухвалення законопроєкту "Про туризм" у другому читанні.

"Це питання слід адресувати депутатам Верховної Ради. Закон готовий до винесення в друге читання. Він не лобіює ні чиїх інтересів, головне його покликання - захищати туриста. Сподіваюся, що це скликання Верховної Ради все-таки проголосує за ухвалення цього закону. Тим паче він євроінтеграційний", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому його так довго не виносять на голосування.

За її словами, сьогодні діяльність туроператорів виїзного туризму - це більше питання високоризикових фінансових операцій, тому що український турист не захищений від можливих недоброчесних дій туроператорів.

"А згідно з директивою ЄС, ми як держава маємо захистити інтереси споживача. І цей захист може надати саме законопроєкт №4162 "Про туризм". Щойно його буде ухвалено, всі туроператори матимуть працювати в чіткому правовому полі", - наголосила голова відомства.

Вона також зазначила, що ухвалення цього законопроєкту врегулює реєстрацію діяльності українських гідів на рівні місцевих органів влади.

Як повідомлялося, парламент ухвалив законопроєкт №4162 про внесення змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму в першому читанні в жовтні 2021 року.