Події

12:24 21.06.2023

Голова Держтуризму Олеськів наполягає на необхідності ухвалення законопроєкту "Про туризм" у другому читанні

1 хв читати
Голова Держтуризму Олеськів наполягає на необхідності ухвалення законопроєкту "Про туризм" у другому читанні

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів наполягає на необхідності ухвалення законопроєкту "Про туризм" у другому читанні.

"Це питання слід адресувати депутатам Верховної Ради. Закон готовий до винесення в друге читання. Він не лобіює ні чиїх інтересів, головне його покликання - захищати туриста. Сподіваюся, що це скликання Верховної Ради все-таки проголосує за ухвалення цього закону. Тим паче він євроінтеграційний", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому його так довго не виносять на голосування.

За її словами, сьогодні діяльність туроператорів виїзного туризму - це більше питання високоризикових фінансових операцій, тому що український турист не захищений від можливих недоброчесних дій туроператорів.

"А згідно з директивою ЄС, ми як держава маємо захистити інтереси споживача. І цей захист може надати саме законопроєкт №4162 "Про туризм". Щойно його буде ухвалено, всі туроператори матимуть працювати в чіткому правовому полі", - наголосила голова відомства.

Вона також зазначила, що ухвалення цього законопроєкту врегулює реєстрацію діяльності українських гідів на рівні місцевих органів влади.

Як повідомлялося, парламент ухвалив законопроєкт №4162 про внесення змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму в першому читанні в жовтні 2021 року.

Теги: #законопроект #туризм #олеськів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 21.06.2023
Голова Держтуризму Олеськів: Туристичний потенціал Донецької та Луганської областей обов'язково відновлюватиметься, але не відразу

Голова Держтуризму Олеськів: Туристичний потенціал Донецької та Луганської областей обов'язково відновлюватиметься, але не відразу

12:20 21.06.2023
Голова ДАРТ Олеськів: Попри війну українці подорожують країною

Голова ДАРТ Олеськів: Попри війну українці подорожують країною

12:18 21.06.2023
Через брак знань англійської мови туристична галузь страждає найбільше - голова Держтуризму

Через брак знань англійської мови туристична галузь страждає найбільше - голова Держтуризму

11:32 21.06.2023
Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

11:04 21.06.2023
Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

10:32 21.06.2023
Вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури - голова Держтуризму

Вектори розвитку українського туризму після війни залежатимуть від геополітичної кон'юнктури - голова Держтуризму

09:55 21.06.2023
Близько чверті "туристичних магнітів" України або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені - голова Держтуризму

Близько чверті "туристичних магнітів" України або окуповані, або зруйновані, або частково пошкоджені - голова Держтуризму

17:49 13.06.2023
Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни - голова Держтуризму Олеськів

Києво-Печерська лавра має стати важливим туристичним магнітом країни - голова Держтуризму Олеськів

12:12 25.05.2023
Оновлено обмеження та дозволи на подорожі Україною - ДАРТ

Оновлено обмеження та дозволи на подорожі Україною - ДАРТ

12:57 12.05.2023
Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

ОСТАННЄ

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

"Укренерго" ліквідовує наслідки аварійної ситуації у високовольтних мережах, що призвела до відключення світла в Києві та області

Завантаження готелів у травні найвище у Львові та Буковелі - Hotel Matrix

Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

У Києві для ліквідації наслідків негоди було залучено 106 працівників гідрослужб, 12 мотопомп, 2 гідромонітори та іншу техніку

На Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області тривають особливо важкі бої

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА