Місцевій владі Херсонської області доручено організувати обстеження пошкоджених будівель і споруд - Шмигаль

Кабінет Міністрів України доручив місцевій владі Херсонської області організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд унаслідок підтоплення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн, щоб забезпечити південь нашої країни водою. Розпочинаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків і формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати та компенсації постраждалим українцям", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

У зв'язку з цим Кабмін ухвалив розпорядження про необхідність з боку місцевої влади Херсонської області організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

"Мають працювати спеціальні комісії і достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки за відповідними обсягами компенсацій, щоб відновити житло людей", - заявив прем'єр.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, доручено Херсонській обласній військовій адміністрації, Херсонській міській військовій адміністрації спільно з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та місцевим військовим адміністраціям вжити заходів із забезпечення організації робіт із обстеження будівель і споруд, пошкоджених унаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС, згідно з порядком виконання невідкладних робіт із ліквідації наслідків збройної агресії.

Також доручено забезпечити функціонування комісій для проведення обстеження пошкоджених будівель і споруд у громадах Херсонської області, які постраждали від підтоплень, а в разі відсутності таких комісій - забезпечити їх оперативне створення.

Крім того, доручено забезпечити внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, результатів обстеження будівель і споруд та розрахунків відповідних обсягів компенсації відновлення об'єктів житлового призначення.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/2468