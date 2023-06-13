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11:48 13.06.2023

Рівень Дніпра в Херсоні знизився вже на 3 метри від максимального, значних забруднень не зафіксовано - Міндовкілля

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Рівень Дніпра в Херсоні знизився вже на 3 метри від максимального, значних забруднень не зафіксовано - Міндовкілля

Рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" станом на ранок 13 червня знизився на 3 метри від максимально досягнутих позначок і становить 2,6 метра над звичайним.

Водночас, як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у вівторок уранці, щогодини рівень води знижується на 1-5 см.

Повідомляється, що триває постійний моніторинг якості води й повітря, і в точках відбору води в Дніпрі не зафіксовано значних відхилень і перевищень гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин.

У річці Інгулець, яка тече через Кривий Ріг і впадає в Дніпро трохи вище за Херсон, проби показали перевищення вмісту заліза в 1,17 раза. "Збільшилися нітрити, незначне зниження розчиненого кисню. За іншими показниками відхилень і перевищень не спостерігається", - ідеться в повідомленні.

У Херсонській обласній військовій адміністрації уточнили, що ніде у відібраних пробах води на території Херсонської області не виявлено нафтопродуктів, однак також визнали перевищення концентрації низки забруднювальних речовин у повітрі Інгульця.

"Аналіз води в Інгульці (біля Великої Олександрівки) показав перевищення гранично допустимої концентрації: завислих речовин (18%), сульфатів (60%), хлоридів (243%), сухого залишку (283%). Вміст розчиненого кисню становить 3,5 мг/куб. дм за норми не менше ніж 4,00 мг/куб. дм", - повідомляється в телеграм-каналі обладміністрації.

У Дніпрі проби було відібрано біля залізничного мосту за межами Херсона і, за даними обладміністрації, вони також показали невеликі відхилення від норми за низкою показників. "Результати показали перевищення завислих речовин - 76%, заліза загального - 280%. Вміст розчиненого кисню становить 3,8 мг/куб. дм за норми не менше ніж 4,00 мг/куб. дм. Значних відхилень і перевищень норм за іншими забруднювальними речовинами в Дніпрі немає", - ідеться в повідомленні.

В обладміністрації наголосили, що фахівці відстежують динаміку змін стану води, і нагадали, що наразі в Херсонській області заборонено вживати воду з відкритих водойм. "Для пиття та приготування їжі використовуйте централізоване водопостачання. Кип'ятіть воду. Або вживайте підвезену/бутильовану воду", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #вода #мінприроди #каховська_гес

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