УПЦ (МП) не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

Українська православна церква (Московського патріархату) не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що на початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує рішення Господарського суду Києва про зобов'язання УПЦ (МП) усунути перешкоди в користуванні держмайном.

"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - підсумував він.