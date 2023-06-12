Події

20:18 12.06.2023

У Кривому Розі водопостачання здійснюється за рахунок раніше накопичених резервів - голова МВА

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У Кривому Розі водопостачання здійснюється за рахунок раніше накопичених резервів - голова МВА

У Кривому Розі жителі забезпечені водопостачанням, якість води контролюють. Однак до Південного водосховища, від якого отримують водопостачання 70% жителів міста, вода з Каховки з четверга не потрапляє. Водопостачання здійснюється виключно на резервах, які були накопичені заздалегідь, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Усі ці дні, у тому числі й вихідні, цілодобово ведеться робота з реалізації технічних рішень, щоб і надалі місто було з водою. Доведеться реалізувати три дуже великі проєкти. Я не розкриватиму, зі зрозумілих причин, деталі, але для розуміння масштабів можу сказати, що тільки труб необхідно прокласти 64 кілометри. Не кажучи вже про насоси, трансформатори, кабелі та інше. Ніхто і ніколи в такі короткі терміни таких проєктів не здійснював", - написав Вілкул у телеграм-каналі.
Він зазначив, що резерви в місті накопичено на півтора місяця з урахуванням серйозної економії.
"Більше було неможливо. Тому саме населення як головний споживач води може допомогти дати фахівцям необхідний час для роботи - відносимося відповідально до споживання, не забуваємо про необхідність максимальної економії!" - закликав Вілкул.
Він також закликав максимально спокійно реагувати на тимчасове зниження тиску води в деяких мікрорайонах, обмеження в нічний час тощо.
"Я повторю, фахівці міськводоканалу та інших служб працюють цілодобово, щоб у цих найскладніших умовах, хай і з деякими обмеженнями, але місто залишилося з водою", - наголосив очільник МВА.

Теги: #вода #кривий_ріг

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