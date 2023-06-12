Події

14:24 12.06.2023

Близько 18% перевірених укриттів на Харківщині непридатні до використання

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Близько 18% перевірених укриттів на Харківщині непридатні до використання

 Під час перевірки наявності вільного доступу та придатності захисних споруд у Харківській області було обстежено 4210 укриттів, із них 762 (18,1%) виявилися непридатними до використання за призначенням, розповіли у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"Обстежено 4210 укриттів, із них виявилися зачиненими 190, непридатні для використання 762, неможливо перевірити 55 (замінована територія, зона активних бойових дій). Від громадян на спеціальну лінію 102 надійшло 343 повідомлення про закриті укриття, які перебувають у неналежному стані. За кожним таким фактом вживають заходів належного реагування", - ідеться в повідомленні.

Перевірки проводили з 2 до 12 червня. У їх проведенні взяли участь 140 груп, до складу яких увійшли поліцейські, представники ДСНС, органів виконавчої влади.

Теги: #укриття #поліція #харківська_область

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